Movimento de veículos está tranquilo em rodovias de São Paulo

O movimento de veículos nas rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes (SAI), tanto em direção ao Litoral quanto no sentido São Paulo, segue tranquilo, e o motorista encontra boas condições de tráfego, de acordo com boletim da Ecovias, concessionária que administra a estrada. O tempo está parcialmente encoberto e a visibilidade é boa.

O SAI está em Operação Normal. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias. Caminhões e carretas com destino à capital paulista devem subir a serra somente pela via Anchieta.

Nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes o movimento é tranquilo nos dois sentidos, de acordo com a CCR AutoBan. A previsão da concessionária é a de que o movimento seja mais intenso entre 14h e 21h, com 745 mil veículos circulando nos dois trechos, tanto para ida quanto para volta da capital.

Nas Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares o tráfego também está normal nos dois trechos e sentidos, de acordo com informações na CCR Via Oeste.