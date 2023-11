Como resultado da troca de informações entre o Departamento de Narcóticos (Denarc), o Departamento do Sistema Prisional (Desipe) e a Polícia Penal, uma mulher foi presa em flagrante tentando entrar com drogas no Presídio de Tobias Barreto. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 16.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, a tentativa de entrega de drogas na unidade prisional foi interceptada a partir de denúncia anônima.

“E, com a troca de informações, a mulher foi flagrada tentando entrar com 110g de cocaína”, detalhou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.