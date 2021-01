Novos casos de Covid-19 diminuem

As 10 mortes foram: uma criança do sexo feminino, seis meses, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 82 anos, de Nossa Senhora das Dores, com diabetes e Alzheimer; um homem, 66 anos, de Itaporanga, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 85 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 92 anos, de Aracaju, com Alzheimer; um homem, 49 anos, de Santana do São Francisco, com doença cardiovascular crônica; um homem, 59 anos, de Aracaju, com cardiopatia; um homem, 72 anos, de Umbaúba, com hipertensão e diabetes; um homem, 68 anos, Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; uma mulher, 85 anos, de Carmópolis, sem comorbidade.