O Governo do Estado e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) inauguram, nesta sexta-feira, 28, a 2ª Companhia de Ações Táticas do Interior (2ª Cati), do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati). A nova companhia fica na rua Hildebrando Dias da Costa, 10a, em Itabaianinha. A 2ª Cati faz parte do processo de reestruturação do BPati, que anteriormente era denominado como grupamento e foi elevado ao patamar de batalhão em março deste ano.

O atual BPati, inicialmente Gati, foi criado em 5 de junho de 2009, sendo responsável pela atuação em operações e missões a serem desenvolvidas pela Polícia Militar em todo o interior do estado. A unidade com emprego de tropa especializada está preparada para o pronto atendimento a ocorrências de alto risco, como crimes violentos, roubos a bancos, pistolagem, busca de armas e drogas e prisão de investigados de alta periculosidade.

Atualmente, o BPati é comandado pela major Manuela, primeira policial feminina a assumir o comando da unidade. Conhecida pelo seu perfil operacional, a comandante da unidade foi responsável pela interiorização do BPati, especialmente com a mudança para a nova sede do batalhão. Entre seus esforços também está a implantação do Núcleo de Inteligência.

No tocante à área de atuação do BPati, a unidade contempla o centro-sul, sul e leste sergipano, totalizando 25 municípios, organizados em quatro Companhias de Ações Táticas do Interior, abrangendo em torno de 37% do território sergipano.

No que se refere à interiorização do BPati, com a elevação, a Batalhão de Polícia, foram criadas quatro Companhias de Ações Táticas do Interior, com respectivas sedes: 1ª Companhia: Boquim; 2ª Companhia: Itabaianinha; 3ª Companhia: Poço Verde; 4ª Companhia: Capela.

No aspecto operacional, o BPati conta com um efetivo de 90 policiais militares. Durante o período de 10 de janeiro a 10 de julho de 2023, primeiros seis meses, sob o comando da major Manuela e sob a gestão do novo comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, o BPati retirou dez armas das ruas e recuperou dez veículos. A unidade também apreendeu 40kg de drogas.