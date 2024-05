O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu um homem investigado por matar o próprio irmão de 42 anos no bairro Santa Maria, em Aracaju. O crime ocorreu em 10 de março. A motivação foi divergência relacionada à herança. A ação policial ocorreu na última terça-feira, 30.

De acordo com as investigações, poucos meses antes do crime, o investigado passou a morar numa residência deixada de herança pelo pai, onde já residiam dois irmãos paternos. Uma confusão teve início após o investigado tentar impedir a entrada da vítima na residência, trancando o portão.

A vítima do homicídio foi morta a pauladas. Além da vítima que morreu, o investigado também lesionou gravemente com pauladas um segundo irmão, de 48 anos, que sobreviveu aos ferimentos.

O preso foi encaminhado para uma delegacia metropolitana da capital, onde será recambiado para estabelecimento prisional do estado e permanecerá à disposição da Justiça.