Uma operação conjunta entre a Delegacia de Malhador e o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), cumpriu três mandados de busca e apreensão em torno de investigação sobre tráfico de drogas em Malhador. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira, 1º.

De acordo com as informações policiais, a operação aconteceu no Bairro Mutirão. A apuração, conduzida pela Delegacia de Malhador, gira em torno do tráfico de drogas, e a operação culminou na apreensão de crack e maconha. Os entorpecentes apreendidos nesta sexta-feira seriam vendidos em um evento neste fim de semana em Malhador.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.