Na última quinta-feira, 16, a ação integrada entre a Delegacia de Itabaianinha, Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e a Polícia Militar da Bahia cumpriu mandado de prisão contra o autor do roubo ocorrido em uma barbearia do Povoado Ilha, no município de Itabaianinha. A detenção aconteceu na cidade baiana de Itajuípe.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, que esteve à frente do inquérito policial, dois suspeitos adentraram numa barbearia da zona rural de Itabaianinha e subtraíram o celular de uma das vítimas e a quantia de R$830,00 de uma segunda pessoa que estava no local. Na ocasião do crime, o condutor da motocicleta vestia um colete refletivo e capacete e o garupa abordou as vítimas dentro do estabelecimento.

Após registro do boletim de ocorrência, as investigações foram iniciadas pela delegacia local, com apoio da Dipol. Os levantamentos mostraram que um dos envolvidos estava em Itajuípe/BA.

Com a emissão do mandado de prisão pela Comarca de Itabaianinha, foram repassadas informações sobre a localização do investigado e solicitado apoio à Polícia Militar da Bahia, em Itajuípe.

Assim, na quinta, o homem foi encontrado e cumprido mandado de prisão de preventiva. Na ocasião, também foi feita a detenção em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e apreendido material bélico.