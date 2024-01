Em torno de 270kg de maconha prensada foram apreendidas em uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Sergipe e o Núcleo de Inteligência Penitenciária da Polícia Penal de Sergipe. A Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) identificou o deslocamento da droga, o que possibilitou a operação. A ação policial teve início em Cristinápolis e continuou no município baiano de Esplanada. A operação foi divulgada nesta terça-feira, 30.

De acordo com as informações policiais, as equipes abordaram um veículo que era conduzido por uma mulher, em Cristinápolis. No veículo abordado no interior sergipano, foram apreendidos 70 kg da droga.

Já em continuidade à operação, as equipes continuaram os levantamentos e identificaram que o restante da droga estava em um casebre em Esplanada (BA). No imóvel situado em território baiano, foram apreendidos mais 200kg da droga. O total de droga apreendido nesta ação policial gira em torno de 270kg.

Com as apreensões em Sergipe e Bahia, os entorpecentes foram encaminhados para o Departamento de Narcóticos (Denarc), em Aracaju, onde as investigações e as trocas de informações – que incluem a apuração da Divisão de Inteligência (Dipol) – terão continuidade para chegar à identificação de outros envolvidos com o tráfico desses 270 kg de drogas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização de suspeitos de ações criminosas como o tráfico de drogas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia. O número é o 181, e o sigilo do denunciante é garantido pela segurança pública.