Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na identificação do homem que atirou contra um policial penal no Bairro Rotary Club, em Itabaiana, na noite da segunda-feira (31). A ação policial ocorreu na madrugada desta quarta-feira (2).

De acordo com o delegado Fábio Alan Pimentel, as equipes da Delegacia Regional de Itabaiana e do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) tiveram informações sobre a localização do autor dos disparos.

“Começamos a realizar diligências e encontramos a qualificação dele. Os policiais foram à casa, e o investigado correu pelo telhado. Disparou contra os policiais, foi atingido, socorrido, mas foi a óbito. A arma utilizada contra o policial penal foi apreendida”, concluiu.