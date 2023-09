Uma operação conjunta entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e o Batalhão de Caatinga (BPCaatinga), com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), resultou na identificação de dois homens, de 46 e 35 anos, investigados pelos crimes de extorsão, organização criminosa e estupro. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e pela Delegacia Municipal de Poço Redondo. A ação policial ocorreu nos municípios de Monte Alegre e Poço Redondo, nessa quinta-feira, 31.

De acordo com as informações policiais, o homem de 46 anos foi encontrado quando trafegava em um carro na rodovia estadual conhecida como “Rota do Sertão”. No momento da abordagem, ele reagiu à voz de prisão e entrou em confronto com as equipes policiais. Em confronto, foi atingido, prontamente socorrido ao hospital, mas foi a óbito após dar entrada na unidade de saúde.

Já o outro investigado, de 35 anos, foi abordado em sua residência, no Povoado Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo. Na ação policial para prendê-lo, o investigado também reagiu à prisão e confrontou as equipes que buscavam cumprir a ordem judicial. Após ser atingido, ele foi socorrido pelos policiais ao hospital, mas também veio a óbito.

Com o investigado de 46 anos, foi apreendido um revólver calibre .38. Já o investigado de 35 anos estava portando uma pistola calibre 9mm. Estas armas foram apreendidas e serão anexadas ao inquérito policial.