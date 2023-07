Na última sexta-feira, dia 30, a prefeitura de Canindé de São Francisco emitiu um decreto no Diário Oficial do município que resultou na exoneração de todos os ocupantes de cargos comissionados, com algumas exceções específicas.

Conforme o documento, apenas mulheres grávidas ou em licença maternidade, bem como conselheiros tutelares, foram excluídos das demissões.

Adicionalmente, o decreto determinou a suspensão coletiva e individual das gratificações de Dedicação Exclusiva (GDE) e Função Gratificada (FG) dos servidores.

Buscamos entrar em contato com o prefeito Joselildo Almeida Pank para obter um posicionamento, no entanto, até o momento, não recebemos qualquer retorno. O atual gestor assumiu o cargo na última quarta-feira, dia 28, após Weldo Mariano solicitar uma licença de 180 dias.

Weldo Mariano estava enfrentando um processo de impeachment devido a alegações do Ministério Público sobre irregularidades nos setores da saúde e educação, bem como por falta de pagamento de precatórios.