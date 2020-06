PARAÍBA: Irmãos que estavam internados com Covid-19 morrem no mesmo dia

Dois irmãos, moradores de Guarabira, cidade a 98 km de João Pessoa, morreram no mesmo dia vítimas da Covid-19, na segunda-feira (15). Jones Costa de Lima, 36 anos, e Jean Carlos Costa de Lima, 34 anos, estavam internados no Hospital Metropolitano de Santa Rita, mas não conseguiram se recuperar após infecção do novo coronavírus.

De acordo com o primo das vítimas, Maricelio de Lima, ambos eram comerciantes, casados e tinham três filhos, cada um deles. Os dois trabalhavam no mesmo estabelecimento, vendendo veículos em Guarabira.

Segundo a família, além dos dois irmãos, o pai deles e a irmã também tiveram a Covid-19, mas com sintomas leves e conseguiram se recuperar. O primeiro a ser hospitalizado foi Jean Carlos, no início de maio, após passar mal com sintomas da Covid-19. Poucos dias depois, foi a vez de Jones ser internado após infecção do novo coronavírus.

“O quadro de Jean agravou, ele foi pra UPA no início de junho e depois transferido para hospital metropolitano. Mesma coisa o Jones, foi hospitalizado no hospital privado em João Pessoa e depois transferido para o metropolitano na mesma semana. Infelizmente uma perda grande para nossa família”, comentou o primo.

Os dois irmãos foram sepultados na manhã desta terça-feira (16) na cidade de Sapé, a 42 km de distância da capital paraibana. O primo lamentou a morte dos parentes, comentando que a família segue muito abalada com as mortes dos dois irmãos.

“Nesse momento temos a certeza que estão no braço de deus após o sofrimento que eles passaram no Hospital Metropolitano”, lamentou.

