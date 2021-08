PC de Umbaúba cumpre mandado de internação contra autor de tentativa de homicídio

A Delegacia de Umbaúba, na Operação Ressureição, cumpriu nesta quarta-feira, 11, o mandado de internação provisória do autor de tentativa de homicídio praticada em 18 de junho de 2020. A ação ocorreu também no município umbaubense.

Na ocasião dos fatos, o jovem teria tentado contra a vida de um homem, com disparos de arma de fogo, por motivos de ciúmes. A vítima sobreviveu e relatou quem teria sido o autor dos fatos. Em interrogatório, realizado à época pelo delegado Daniel Mattos, o rapaz confessou a prática.

Assim, atendendo a legislação, foi representada no mês de Julho pela expedição do mandado de internação do autor, sendo cumprido hoje, durante a Operação Ressurreição, que foi coordenada pelos delegados Gustavo Mendes e Rafael Brito .