PEDRA MOLE: Contra sujeira na cidade, moradores fazem protesto

Não foi preciso queimar pneus, fazer badernas ou quebrar vidraças, para chamar atenção da população em relação ao abandono do município no tocante a limpeza da cidade.

Se o município de Pedra Mole tivesse um cartão postal, com certeza seria o lixo espalhado por toda a cidade. Incomodados com a situação, moradores colocaram faixas em protesto contra a gestão:

“Cidade sem lixeira é um lixo” , “É tanta coisa errada que não cabe em um cartaz”, foram as frases usadas para protestar. De acordo com informações, apenas alguns pontos da cidade podem contar com lixeiras.

Em um ano eleitoral, o mínimo que um gestor poderia fazer, era manter a limpeza da cidade. Vamos acordar prefeito!

