PF combate, no Rio, furtos de encomendas nos Correios

A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (24) nove mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participar de um esquema de fraudes e desvios de encomendas nos Correios. Os mandados estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro. Entre os endereços alvos da ação de hoje está o Centro de Distribuição da empresa em Benfica, na zona norte da cidade.

A operação Replicante investiga um esquema de desvios de encomendas de alto valor, como celulares e eletrônicos, que chegavam na unidade de Benfica, para usuários dos Correios.

Os envolvidos no esquema substituíam as etiquetas verdadeiras, que continham os dados dos reais destinatários, por adesivos falsos, que mostravam o endereço de outra pessoa envolvida na fraude. Assim, as encomendas desapareciam do fluxo postal oficial.

Segundo a PF, os carteiros, que faziam as entregas, aparentemente não participavam do esquema criminoso e deixavam as encomendas nos endereços errados por causa das etiquetas falsas. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa e peculato.

A investigação conta com o apoio dos Correios, segundo a Polícia Federal.