PGR diz que vai recorrer da decisão de Fachin

A Procuradoria-Geral da República, que é comandada por Augusto Aras, recorrerá contra a decisão dada na última segunda-feira, 08, pelo ministro do STF Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula e tornou Lula elegível.

A própria assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República confirmou ainda na tarde de segunda-feira. Na avaliação do ministro, as ações não poderiam ter corrido em Curitiba porque os fatos apontados não têm relação direta com o esquema de desvios na Petrobras.

GILMAR MENDES

O Ministro Gilmar Mendes estuda passar por cima da decisão do relator da Lava-Jato no STF e levar debate à Segunda Turma. O ministro considerou que o relator da Lava-Jato passou por cima da Segunda Turma ao tomar sozinho uma decisão que esbarrou na que seria tomada em colegiado