Militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) apreenderam um adolescente com embalagens de cocaína no Bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto, Região Centro-Sul de Sergipe. A apreensão aconteceu nessa terça-feira, 12.

Segundo informações policiais, a equipe fazia rondas na região, quando passou por um local conhecido como Barragem do Dionísio e notou a atitude suspeita do jovem, de 17 anos. No procedimento de busca pessoal, os policiais apreenderam 11 embalagens com cocaína.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Regional de Lagarto para procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE