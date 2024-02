Militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) apreenderam aves silvestres criadas em cativeiros no Povoado Jacoquinha, município de Macambira, no Agreste de Sergipe. O caso aconteceu nessa quinta-feira, 8.

De acordo com as informações policiais, os militares faziam fiscalização ambiental de rotina na região, quando apreenderam 21 aves silvestres em cativeiros.

Ainda de acordo com as informações policiais, os pássaros foram apreendidos em assentamentos da região, e os responsáveis não tinham autorização dos órgãos ambientais para mantê-los em cativeiro.

Diante do flagrante, foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) que serão encaminhados à Justiça.

Fonte: Ascom PM/SE