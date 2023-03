PM apreende duas pistolas durante abordagem veicular na Avenida Hermes Fontes

Na noite dessa quinta-feira, 30, policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam duas armas de fogo durante abordagem veicular na Avenida Hermes Fontes, Bairro Salgado Filho, Zona Sul da capital.

As preensões foram realizadas depois que os militares abordaram um automóvel que trafegava em alta velocidade. Os armamentos, uma pistola calibre 9mm e outra calibre 380, foram encontrados no interior do veículo.

O condutor do carro recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido à Central de Flagrantes.