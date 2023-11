Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) apreenderam 430 gramas de maconha e material utilizado para o tráfico de drogas. O flagrante aconteceu durante abordagem a um veículo na Zona Sul da capital, nessa quinta-feira (23).

As equipes do BPChoque realizavam patrulhamento no Bairro Santa Maria, quando visualizaram um veículo em atitude suspeita. Assim que percebeu a presença dos policiais, o condutor do veículo fugiu do local em alta velocidade.

Devido à atitude suspeita, os agentes realizaram o acompanhamento tático e interceptaram o automóvel suspeito nas imediações da Rua Urquiza Leal, no Bairro Grageru.

Durante revista dentro do veículo, os PMs encontraram 430 gramas de substância semelhante à maconha, uma balança digital, um celular e um rolo de papel filme.

O condutor do veículo foi encaminhado à delegacia, juntamente com o material apreendido, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE