Na noite desta quinta-feira, 17, o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) e o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 7,3kg de maconha na cidade de Riachuelo, durante uma operação desencadeada no turno da tarde em todo o interior do estado.

Durante ronda em Riachuelo, uma equipe do BPRp, viu um homem em atitude suspeita, que tentou fugir ao perceber a aproximação policial. O suspeito subiu em um portão e alcançou o telhado de algumas residências.

Nesse momento, o BPati, que retornava de uma ação em Capela, se deparou com a operação policial e atuou junto ao BPRp na tentativa de capturar o fugitivo, que pulou por um janelão, acessando uma casa desocupada. Os policiais subiram na área, com uma escada cedida pelos vizinhos, mas não foi mais possível encontrar o suspeito, que se jogou em uma área de mangue, quando se viu cercado pelos militares.

Durante varredura feita no local em que o homem se refugiou, os policiais encontraram um saco plástico preto, contendo oito tabletes de maconha, totalizando 7,3kg, e uma balança de precisão. Todo material foi conduzido à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE