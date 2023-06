Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam duas mulheres em flagrante por tráfico de drogas no Centro da cidade de Itabaiana. As suspeitas foram flagradas com 200 gramas de crack, nas proximidades de uma maternidade da cidade.

Segundo as informações policiais, as prisões ocorreram com o apoio do serviço de inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), que antecipou a informação sobre a entrega da droga na cidade.

De acordo com o Getam, uma das mulheres saiu de Aracaju para efetuar a entrega ilegal em Itabaiana. Dessa maneira, os militares flagraram o exato momento do repasse da droga.

As mulheres foram presas, e o flagrante foi registrado na Delegacia Regional.

Fonte: ASCOM PM.