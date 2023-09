Na última terça-feira, 19, policiais militares do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) prenderam um homem e apreenderam um veículo com restrição de roubo ou furto na zona Rural de Itabaianinha.

A equipe fazia rondas no Povoado Arruda, zona rural de Itabaianinha, quando percebeu que um homem numa motocicleta tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura policial. Os militares realizaram um acompanhamento e, enquanto o suspeito tentava fugir, caiu em via pública.

Após consulta, ficou constatado que a motocicleta, que estava sem placa identificação, possuía restrição de roubo ou furto.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE