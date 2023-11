Na tarde da última quinta-feira, 2, policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) prenderam um homem por suspeita de estupro de vulnerável no município de Lagarto, região Centro-Sul de Sergipe.

De acordo com as informações, os militares tomaram conhecimento de que populares amarraram um homem em poste, por suspeita de estuprar uma criança de dois anos de idade, no Povoado Colônia 13.

Segundo a mãe da criança, tinham denúncias contra ele, bem como uma medida protetiva. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: Ascom PM/SE