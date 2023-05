Equipes do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no municipio de Japaratuba, na região Leste de Sergipe. O fato ocorreu na tarde dessa segunda-feira (22).

Segundo as informações da policia, os militares faziam rondas no município, quando viram um homem desembarcando de um veículo Celta, cor prata, com um volume suspeito em mãos.

Diante da situação, foi feito o procedimento de abordagem. Na ação, foram apreendidos 2kg de maconha, 25 gramas de crack, duas balanças de precisão e R$ 142,00, além de uma faca e vários envelopes para guardar drogas.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Propriá.

Fonte: Ascom PM.