Nesta terça-feira (19), militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam quatro pessoas por suspeita de tráfico ilícito de drogas no município de Nossa Senhora do Socorro, Grande Aracaju.

A equipe foi acionada pelo Ciosp para atender uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas no Conjunto Novo. No local, dois homens e duas mulheres foram flagrados embalando drogas. Além dos entorpecentes, materiais para embalagem e celulares também foram apreendidos.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM/SE