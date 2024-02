Equipes do 7º Batalhão de Polícia Miliar (7º BPM) prenderam um homem por suspeita de agressão física contra a ex-companheira no Bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto, no Centro-Sul de Sergipe. O caso ocorreu nessa terça-feira, 6.

De acordo com as informações policiais, a vítima estava com as filhas e afirmou que o ex-companheiro tinha invadido a casa dela, quebrado vários pertencentes.

A vítima também relatou que havia medida uma protetiva contra o suspeito, mas que ele tinha rasgado o documento.

O homem foi preso nas imediações do local do fato, e o caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: Ascom PM/SE