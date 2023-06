Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) prenderam um homem suspeito de importunação sexual durante a realização de um festejo junino tradicional do município de Aquidabã, no agreste sergipano. O caso ocorreu nesse domingo (18).

De acordo com as informações policiais, a equipe realizava rondas nas imediações do evento, quando uma jovem, de 14 anos de idade, bastante nervosa, informou que havia sido vítima de importunação sexual.

A vítima relatou que resolveu ir até o banheiro disponibilizado no espaço do evento, momento que foi surpreendida por um homem que levantou sua roupa e a ofendeu.

Diante da denúncia, os policiais realizaram buscas no local e encontraram o suspeito. O homem apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele negou a acusação, mas foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: ASCOM PM.