Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação aconteceu no município de Laranjeiras, na tarde dessa segunda-feira, 12.

O BPRp realizava rondas de rotina no município de Laranjeiras, quando recebeu a informação de que um homem transitava na localidade com uma pistola na cintura, com o objetivo de intimidar e amedrontar a população.

Diante da denúncia, os policiais iniciaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito. No momento da abordagem, ele tentou evadir-se do local, realizando disparos de arma de fogo contra os agentes.

Em meio à reação, os militares atingiram uma das pernas do agressor que, mesmo assim, conseguiu entrar em uma residência com o armamento em punho. Ele foi preso e encaminhado ao hospital rapidamente.

Na ação, foram apreendidas uma pistola, 41 munições, cocaína, crack e maconha, além de quatro balanças de precisão.

Os materiais foram encaminhados à delegacia.