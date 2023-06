Policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5°CIPM) prenderam um homem que portava pinos de cocaína, no município de Ilha das Flores, na região do Baixo Rio São Francisco. O fato ocorreu na noite do sábado (27).

Segundo as informações da polícia, a equipe atendeu a uma denúncia de que um homem estaria vendendo entorpecentes na Orla do Bolivar, Diante disso, os policiais intensificaram rondas no local e perceberam quando um homem ficou assustado com a presença da equipe e entrou em um bar.

Por causa da atitude suspeita, os policiais pediram que ele saísse do estabelecimento para que fosse possível revistá-lo. Na abordagem, o homem foi flagrado com seis pinos cheios de cocaína e R$ 526,00 em notas de diversos valores.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia para as medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte: ASCOM PM.