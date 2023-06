Equipes da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/4º BPM) prenderam três pessoas suspeitas de tráfico ilícito de drogas no município de Poço Redondo, no Sertão sergipano. O flagrante aconteceu nessa quarta-feira (14).

De acordo com as informações da polícia, os militares realizavam rondas de rotina nas proximidades do campo de futebol do Bairro Lídia, quando avistaram dois homens agindo de maneira suspeita. Logo que avistou a viatura, a dupla tentou sair rapidamente do local, mas não obteve êxito e foi interceptada pela equipe policial.

Na abordagem, um deles foi flagrado com vários papelotes de cocaína escondidos no bolso. Ainda, questionado sobre a origem dos entorpecentes, o suspeito confessou que guardava mais drogas dentro da sua residência.

O homem autorizou a entrada dos agentes no imóvel, onde foram realizadas buscas que resultaram nas apreensões de mais papelotes de cocaína, cerca de um tablete e meio de maconha, uma balança de precisão, uma máquina de cartão e R$ 434,00.

Uma mulher que estava na casa também foi presa pela suspeita de participação no tráfico de drogas, e encaminhada, juntamente com os dois homens, para a Delegacia Plantonista.

Com informações da Ascom PM