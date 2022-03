PM realiza edição do Projeto Cidade Segura em Umbaúba

A Polícia Militar realizou, no sábado, 27, mais uma edição do Projeto Cidade Segura. O projeto tem por objetivo reforçar o policiamento ostensivo nas cidades situadas no interior sergipano.

O Projeto Cidade Segura aconteceu na cidade de Umbaúba, onde foram instalados cinco pontos de bloqueios em locais estratégicos e realizadas abordagens em diversas localidades, com unidades especializadas.

“O intuito é diminuir os índices criminais na região e fornecer uma maior sensação de segurança à sociedade. Contamos com um efetivo de 76 policiais entre militares do GATI, Cipcães, CIOPAC além de efetivo do Getam, ordinário e Força Tática do 6º Batalhão”, explicou o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) tenente coronel Lucas.

Durante a operação foi apreendido um veículo com restrição de roubo e furto.