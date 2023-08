Nesse domingo, 6, policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha recuperaram um veículo horas após o roubo no município de Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju.

A guarnição realizava patrulhamento em Nossa Senhora do Socorro, quando recebeu a informação de que um veículo teria sido roubado nas proximidades. De imediato, a equipe realizou diligências e visualizou o carro estacionando, no Loteamento São Braz, próximo a uma área de mangue. Os ocupantes desembarcaram e entraram num terreno de difícil acesso. O veículo foi recuperado e encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE