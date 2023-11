Policiais militares do 11º Batalhão realizaram a prisão de duas passageiras de ônibus intermunicipal por tráfico de drogas, na noite dessa terça-feira, 14, na cidade de Tobias Barreto.

As mulheres foram flagradas com mais de 300 gramas de maconha. O veículo abordado durante fiscalização havia saído de Aracaju com destino a Tobias Barreto.

Durante a prisão, uma das suspeitas afirmou que pretendia visitar o seu irmão, que se encontra custodiado no presídio localizado no município. O flagrante foi registrado na Delegacia Regional.

Fonte: Ascom PM/SE