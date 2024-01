A Delegacia de Porto da Folha apreendeu um adolescente suspeito de ato infracional de furto de celular. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira, 25.

De acordo com as investigações, o furto ocorreu no mês de outubro de 2023. No ato infracional, um aparelho celular de modelo iPhone XR foi levado de uma residência do município.

Após a apuração policial, a Delegacia de Porto da Folha identificou a localização do celular e também do adolescente suspeito do ato infracional.

Na delegacia, o adolescente confessou o fato e entregou o celular. A vítima terá seu celular restituído, e o procedimento policial será encaminhado para o judiciário