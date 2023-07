A Delegacia de Feira Nova deu cumprimento a dois mandados de internação contra adolescentes investigados por atos infracionais de roubo praticados no ano passado. A ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (7).

De acordo com as investigações, o fato ocorreu no dia 14 de março de 2022. Nessa data, os adolescentes e um adulto foram à casa da vítima no centro da cidade de Feira Nova, entraram, ameaçaram e a agrediram fisicamente com cacos de garrafa.

Além das lesões causadas pelos investigados, segundo as investigações, uma motocicleta foi levada na ação criminosa.

Após a comunicação do fato, a Polícia Civil fez diligências para localizar os suspeitos. Com o cerco policial, o adulto e os adolescentes foram detidos em flagrante na época do fato.

O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário, porém os adolescentes respondiam em liberdade. Após processo legal, foram expedidos os mandados de internação contra os adolescentes.