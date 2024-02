A Delegacia Regional de Carira apreendeu drogas, arma de fogo e munições no início da tarde desta terça-feira, 6, no povoado Carreiro, zona rural do município carirense. Os materiais apreendidos estavam com um investigado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

No início da tarde desta terça, agentes da Delegacia de Carira foram informados sobre a suposta entrega de drogas que seria feita numa propriedade do Povoado Carreiro, para onde havia uma indicação de busca e apreensão.

Os policiais foram ao local, localizando dois suspeitos. Ao se identificarem como agentes e pedirem que a dupla saísse do interior do imóvel, um dos homens atendeu e o outro correu para o fundo da casa, de onde começou a efetuar disparos contra os policiais.

Assim, houve o revide por parte da equipe da delegacia e o suspeito acabou sendo atingido. O homem foi socorrido e levado ao Hospital de Carira, mas acabou evoluindo a óbito. Na casa, a polícia apreendeu maconha, cocaína, a arma utilizada na ação, munições e material para acondicionar entorpecentes.

Os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Carira, para as providências legais. Informações sobre ações relacionadas ao tráfico de drogas na região carirense, podem ser enviadas à polícia via telefone 181.