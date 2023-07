A Delegacia de Nossa Senhora das Dores informou que concluiu as investigações sobre crimes praticados pelo presidente da Câmara de Vereadores da cidade. A apuração policial investigou as práticas de direção de veículo automotor sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e lesão corporal culposa na direção veicular que tiveram como vítima uma senhora de 62 anos. A investigação prossegue para verificar se houve crime de improbidade administrativa caso o veículo pertença ou seja locado pela Câmara do município.

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, no tocante à direção de veículo automotor sem CNH, trata-se de um crime de ação pública incondicionada. “E nós não precisamos da autorização para indiciar o suspeito e encaminhar os autos ao Ministério Público”, iniciou o delegado de Nossa Senhora das Dores.

Já no que se refere à lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o delegado informou que foi colhido o depoimento da vítima. “Mas no dia seguinte, a vítima, exercendo o direito que possui, renunciou à representação, uma vez que se trata de crime de ação pública condicionada”, acrescentou.

Ainda conforme Wanderson Bastos, a renúncia à representação não impede o encaminhamento do inquérito policial pois há um crime de ação pública incondicionada, no tocante à condução de veículo sem a CNH.

O delegado de Nossa Senhora das Dores complementou citando que no que se refere a uma suposta prática de improbidade, foram requisitadas informações à Câmara de Vereadores acerca dos contratos de locação. “A fim de que nos informe quais veículos locados ou próprios são utilizados de forma oficial”, mencionou.

A análise dos contratos irá auxiliar nas investigações sobre o caso. “Para evidenciar qual o veículo que o presidente da câmara estava conduzindo no dia do acidente e demonstrar, de forma cabal, que esse veículo é oficial utilizado pela Câmara de Vereadores estando à disposição do presidente da casa. Tão logo tenhamos essa informação, remeteremos ao Ministério Pùblico para que decida se aciona o vereador por improbidade”, concluiu Wanderson Bastos.