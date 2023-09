A Polícia Civil de Porto da Folha, com o apoio da Delegacia de Poço Redondo, cumpriu um mandado de internação contra uma adolescente na quinta-feira, 21, no município de Poço Redondo. A determinação judicial ocorreu por conta de ato infracional semelhante ao crime de tentativa de latrocínio, registrado no dia 23 de setembro, no Povoado Lagoa do Rancho, em Porto da Folha.

Após expedição do mandado pela juíza da Comarca de Porto da Folha, a equipe policial realizou diligência no endereço onde a adolescente supostamente residia, mas não encontrou-a no local. Os agentes foram informados que a jovem estava residindo na cidade de Poço Redondo, na casa da sua sogra.

De imediato, a equipe se deslocou até a cidade de Poço Redondo, especificamente no bairro São Jose, onde localizou a menor. O mandado de internação foi cumprido, sendo a adolescente conduzida à Delegacia de Porto da Folha, onde foi realizada a comunicação ao Tribunal de Justiça, sendo a adolescente encaminhada ao Centro de Atendimento ao Menor (Cenam), para cumprimento da medida socioeducativa.