Policiais civis cumprem mandado de internação provisória de adolescente suspeito da prática de ato infracional semelhante a homicídio tentado. A apreensão ocorreu na tarde desta quinta-feira, 22, em Canindé de São Francisco.

De acordo com informações da polícia, o jovem foi localizado e apreendido em sua residência, e encaminhado à unidade de internação determinada na decisão judicial.

A Polícia Civil solicita que, quaisquer informações sobre práticas criminosas no Alto Sertão sejam repassadas através do Disque-Denúncia- 181. O sigilo do denunciante é garantido.