Policiais civis da Delegacia de Moita Bonita deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem que estava descumprindo medidas protetivas de urgência. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (6).

Segundo as informações policiais, o homem havia sido preso em flagrante no mês de abril após ter praticado vias de fato, ameaça e injúria contra sua esposa. Na época, foram decretadas as medidas protetivas de urgência.

Ainda conforme as informações policiais, o homem passou a responder em liberdade pelos fatos, porém voltou a ameaçar e agredir a vítima. Diante disso, foi expedido o mandado de prisão, cumprido nessa quinta-feira.

O homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia.