Policiais civis da Delegacia de Umbaúba cumpriram o mandado de prisão contra um investigado por praticar crimes contra a ex-companheira. A ação policial ocorreu na sexta-feira, 15.

De acordo com o delegado Geovan Siriaco, o fato criminoso ocorreu no povoado Guararema, em Umbaúba. “A vítima sofreu lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha”, acrescentou o delegado.

Cumprido a prisão preventiva, o preso foi encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.