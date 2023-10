A Delegacia de Poço Redondo cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem de 39 anos na tarde desta sexta-feira, 6. Segundo informações policiais, o mandado de prisão foi decorrente de ameaças contra a ex-companheira.

O Juízo de Direito da Vara Criminal do município decretou medidas protetivas de proibição de aproximação da vítima. O autor do crime também foi proibido de manter contato durante todo o mês de agosto do corrente ano.

No entanto, a vítima noticiou o descumprimento das medidas protetivas decretadas pelo Juiz. No dia 2 de outubro, o investigado se dirigiu à residência da vítima, abriu o portão da garagem, foi até a porta e começou a bater de forma agressiva na tentativa de um arrombamento. O agressor só saiu do local depois que a vítima disse que chamaria a polícia.

Em face do descumprimento reiterado, o Juízo determinou a prisão preventiva do investigado. O mandado judicial foi cumprido nesta sexta-feira pela Delegacia de Poço Redondo. O preso agora se encontra à disposição do Poder Judiciário.