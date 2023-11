Nesta segunda-feira, 20, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de feminicídio no povoado de Sítio Novos, no município sergipano de Poço Redondo.

O crime ocorreu no dia 7 de novembro deste ano, quando o homem, em uma discussão com a sua companheira, efetuou um disparo de arma de fogo em sua face. A vítima não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

Após tomarem conhecimento do fato, policiais civis de Poço Redondo foram até o local, iniciando a investigação sobre ação criminosa. Com o levantamento das informações obtidas pelos agentes, foi representada ao Ministério Público a prisão preventiva do suspeito, tendo havido a concordância do MP e o deferimento pelo Poder Judiciário.

Na manhã desta segunda-feira, o suspeito foi preso. Com o homem detido, o caso encontra-se à disposição do Poder Judiciário. O inquérito policial será concluído no prazo legal e remetido à Justiça.