Equipes da Delegacia de Canindé de São Francisco deram cumprimento a sete mandados de busca e apreensão em torno de investigações sobre um grupo criminoso que praticava o tráfico de drogas no município. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 9.

De acordo com as informações policiais, os mandados foram cumpridos tanto na zona urbana quanto na zona rural. Na ação policial, foram recolhidos diversos aparelhos celulares que passarão por perícia no Instituto de Criminalística (IC).

Segundo apuração policial, os investigados são apontados como autores de tentativas de homicídio, tráfico de drogas e espancamentos na cidade. Todos os atos vinculados ao tráfico de drogas.

A operação é fruto de diligências feitas pela unidade policial a partir de denúncias anônimas repassadas ao Disque-Denúncia. Informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas pelo 181.