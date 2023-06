A Delegacia Regional de Carira prendeu em flagrante um suspeito de roubo na terça-feira, 30, na cidade carirense. Durante a ação policial, um celular subtraído pelo homem também foi recuperado.

A Polícia Civil foi procurada pela vítima na noite da terça, que registrou o roubo ocorrido no centro da cidade, por volta das 19h30, quando o suspeito simulou estar armado, colocando a mão na cintura, e abordou a vítima, subtraindo a bolsa dela com vários pertences, dentre eles o aparelho de celular, uma quantia em dinheiro e cartões bancários.

Após o crime, a mulher foi à delegacia local, e imediatamente agentes realizaram diligências, conseguindo localizar o autor do roubo, que foi reconhecido. O investigado confessou o delito e apontou onde tinha jogado a bolsa da vítima, alegando ter comprado droga com o dinheiro subtraído e ainda vendido o celular, também para alimentar o vício.

O homem foi detido por roubo majorado e, de acordo com levantamentos, encontrava-se em liberdade condicional. Segundo informações, o suspeito é usuário de droga e, no dia anterior ao fato, também subtraiu o aparelho celular da própria mãe, idosa de 70 anos, para comprar entorpecente.

A polícia identificou o comprador do aparelho e recuperou o telefone, devolvendo-o à mãe do homem detido. O preso seguiu para a audiência de custódia e está disposição da Justiça. Informações e denúncias sobre delitos na região de Carira podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).