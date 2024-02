A Polícia Civil de Japoatã divulgou nesta segunda-feira, 5, que elucidou o homicídio que vitimou Carlos Daniel, em dezembro de 2023, na festa de Nossa Senhora do Desterro, no município de Japoatã. No momento, a delegacia local trabalha para localizar o investigado.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Paulo Nunes, após levantamentos, verificou-se que o homicídio por arma de fogo, ocorrido durante a festa de Nossa Senhora do Desterro, padroeira de Japoatã, tem como principal suspeito Gabriel Inácio Fontes Clemente de Oliveira. O homem está foragido.

As investigações mostraram que a vítima e o suspeito estiveram envolvidos em confusão ocorrida em uma festa anterior ao dia do delito, no povoado Ladeiras, também em Japoatã.

A Polícia Civil pede a colaboração da sociedade, para que informações sobre a localização do suspeito sejam enviadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.