Equipes das Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida deflagraram uma ação de fiscalização em uma oficina suspeita de desmanche e adulteração de motocicletas. Diversas motocicletas foram apreendidas. A ação policial ocorreu em Ribeiropolis, nessa quarta-feira, 27.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, a ação foi decorrente do recebimento de denúncias. “Foi feita verificação in loco, onde foram identificadas e apreendidas diversas motocicletas em suspeita de adulteração, assim como motocicletas desmontadas”, citou.

Os suspeitos foram conduzidos para prestar esclarecimentos e apresentaram supostas notas de leilão, que irão ser periciadas juntamente com as motocicletas apreendidas para comprovação de origem lícita dos veículos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.