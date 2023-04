Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Delegacia de Itaporanga d’Ajuda, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), realizaram uma operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra suspeitos integrantes de associação criminosa. A operação foi deflagrada nesta quinta-feira (27), em Nossa Senhora do Socorro.

Dois homens, identificados como Talisson da Cruz Nascimento, conhecido como “Zoio”, e Isac Batita da Silva, o “Pitbull”, foram presos na ação policial.

De acordo com as informações policiais, os dois investigados alvos da operação fazem parte de uma associação criminosa especializada em roubos de motocicletas e teriam praticado uma série de crimes no município de Itaporanga D’Ajuda, utilizando de armas de fogo e sendo bastante violentos.

Na última semana, outro integrante do grupo também foi preso, envolvido no roubo e receptação dos veículos. Os presos estão agora à disposição da justiça para demais medidas cabíveis. As investigações seguem em andamento, visando prender os demais indivíduos que compõem a associação criminosa.