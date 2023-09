A Polícia Civil encerrou uma organização criminosa que agia praticando crimes em torno de um falso escritório de advocacia em Propriá. Em ação policial na última sexta-feira, 1, foram presas duas mulheres e foram apreendidos dois carros, oito celulares e mais de 40 documentos originais de várias vítimas, entre carteiras de trabalho e registros de identidade. A operação policial ocorreu na sexta-feira, 1º.

Conforme as informações policiais, nas investigações foram identificados dois homens. Um deles se passava por falso auditor fiscal e falso advogado. Ele está foragido. Os dois homens agora estão na condição de indiciados pela Polícia Civil.

Em trabalho coordenado por ações policiais de Força Tarefa junto à Coordenadoria de Polícia Civil, o delegado Marcos Carvalho e a equipe de agentes de polícia civil deflagraram a operação policial. As investigações continuam e novos indiciamentos e prisões ainda podem ocorrer.

A Polícia Civil solicita que eventuais vítimas do grupo criminoso procurem a delegacia para registrar boletim de ocorrência. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia também por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.